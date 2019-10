Almeno 31 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un autobus in Congo

Almeno 31 persone sono morte e 16 sono state ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus nella provincia del Congo Centrale, una delle 26 province della Repubblica Democratica del Congo. Il presidente Felix Tshisekedi ha cancellato una visita in Giappone prevista per questi giorni. Un ministro ha detto a CNN che l’autobus potrebbe aver avuto un problema ai freni: «L’autista ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato e ha preso fuoco». È stata aperta un’inchiesta.

L’incendie du bus transportant passagers et carburant venant de Lufu au niveau de Mbanzangungu

a fait 31 morts et 18 blessés !

Bientôt, ns arrivons sur le lieu pr ns occuper des victimes.

Le respect des normes ds tous les secteurs ns éviterait autant de catastrophes ds le pays ! pic.twitter.com/3cCQKrt7gJ — STEVE MBIKAYI (@Cartesien243) October 20, 2019