C’è un incendio sul tetto della Cavallerizza Reale, a Torino

Questa mattina verso le 7.45 è iniziato un incendio sul tetto della Cavallerizza Reale, storico complesso architettonico del centro di Torino, riconosciuto patrimonio dall’Unesco e occupato da alcuni anni da collettivi. Al momento non si hanno notizie di feriti. La Stampa scrive che sul posto sono al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco e «che l’incendio è divampato anche sul confine con l’edificio dell’Auditorium Rai, ma le fiamme dovrebbero aver risparmiato la sala concerti».

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.