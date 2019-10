Le foto della manifestazione di Salvini ieri a Roma

Sabato 19 ottobre a Roma c’è stata la manifestazione «Orgoglio italiano», organizzata dalla Lega di Matteo Salvini e dagli altri partiti di destra e centrodestra: la questura di Roma ha contato circa 70mila partecipanti, mentre secondo Matteo Salvini c’erano circa 200mila persone.

Oltre a Salvini hanno parlato dal palco in piazza San Giovanni anche Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, e molti presidenti di regione: Giovanni Toti, Luca Zaia, Attilio Fontana, Nello Musumeci, Christian Solinas e Massimiliano Fedriga. Ha ricevuto molte critiche la presenza alla manifestazione di esponenti del movimento neofascista CasaPound e del suo leader Simone Di Stefano (alle quali Salvini ha risposto che «noi abbiamo aperto la piazza a tutti gli italiani di buona volontà», ma che comunque CasaPound non avrebbe avuto spazio sul palco). Tra i partecipanti per motivi professionali c’era anche il giornalista Gad Lerner, che è stato molto contestato e insultato quando si è avvicinato al palco per ritirare il proprio accredito stampa.