È stato dichiarato il massimo livello di allerta per il cattivo tempo nelle province di Genova e Savona

A causa del cattivo tempo e delle copiose piogge, è stato dichiarato il massimo livello di allerta meteorologica nelle province di Genova e Savona , a partire dalle ore 20 di domenica e fino alle 15 di lunedì. Il livello di allerta massimo, “rosso”, è quello che prevede “grave pericolo”. Nelle altre province della Liguria, il livello di allerta è rimasto “arancione”. Per la stessa ragione, domani resteranno chiuse le scuole a Genova, Savona e in molte altre città delle due province. Un elenco aggiornato si può consultare sul sito del Secolo XIX.

