Mondiali di rugby, le partite e gli orari dei quarti di finale

La Coppa del Mondo di rugby in corso in Giappone riprende questo fine settimana con il primo turno a eliminazione diretta, i quarti di finale. Le migliori otto nazionali al mondo si affronteranno in partite secche tra oggi e domani per l’accesso alle semifinali. Come ampiamente previsto, dai gironi si sono qualificate Nuova Zelanda, Sudafrica, Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Australia, le prime nazioni nel ranking mondiale. Fra queste però c’è una sorpresa: il Giappone, che ai gironi ha battuto tutte le sue avversarie, comprese le più quotate Irlanda e Scozia. Spinta dal grande entusiasmo del pubblico di casa, la nazionale giapponese proverà ora a battere il Sudafrica come già fece quattro anni fa ai gironi della Coppa del Mondo in Inghilterra.

Sabato

9.15

Inghilterra-Australia [Rai Sport]

12.15

Nuova Zelanda-Irlanda [Rai Sport]

Domenica

9.15

Galles-Francia [Rai Sport]

12.15

Giappone-Sudafrica [Rai Sport]