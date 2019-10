Marc Marquez partirà in pole position al Gran Premio del Giappone di MotoGP

Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP del Giappone, che si correrà domenica mattina a partire dalle 8 (ora italiana) sul circuito di Motegi. Dietro a Marquez, che ha fatto il miglior tempo in 1 minuto e 45,763 secondi, ci saranno il 24enne italiano Franco Morbidelli (Yamaha) e il francese Fabio Quartararo (Yamaha). Andrea Dovizioso, pilota italiano secondo nella classifica generale dietro a Marquez, partirà in settima posizione, mentre Valentino Rossi ha fatto il decimo miglior tempo. La gara di domenica sarà la quartultima del campionato mondiale, che è però già stato vinto da Marquez.