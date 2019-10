Juventus-Bologna in diretta TV e in streaming

Juventus-Bologna è l’ultima partita dell’ottava giornata di Serie A in programma sabato. Si giocherà stasera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Con la vittoria ottenuta contro l’Inter nel “derby d’Italia” di domenica sera, la Juventus è tornata in testa alla classifica di Serie A dopo quattro giornate al secondo posto. Juventus e Inter continueranno però a contendersi a distanza la testa della classifica e fino a novembre avranno un calendario ampiamente alla loro portata per guadagnare altri punti: la Juventus dovrà giocare contro Bologna, Lecce, Genoa e Torino, l’Inter contro Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna e Verona.

Dove vedere Juventus-Bologna

Juventus-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Dal 20 settembre 2019 Dazn è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

Juventus (4-3-1-2) Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

