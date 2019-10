Trump ha scelto un hotel di sua proprietà come sede degli incontri del prossimo G7

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso che gli eventi del prossimo G7 – la periodica riunione dei leader di sette tra i leader dei paesi più industrializzati al mondo – si svolgeranno in un resort di sua proprietà che si trova vicino a Miami, il Trump National Doral. Il capo dello staff della Casa Bianca Mick Mulvaney ha detto che Trump era consapevole che per questa scelta avrebbe potuto essere criticato, ma ha comunque scelto il proprio resort perché a sua detta i funzionari dell’amministrazione hanno preso in considerazione numerosi hotel in tutto il paese e sono giunti alla conclusione che il Trump National Doral sia «davvero di gran lunga la migliore struttura per ospitare questo incontro».

A rotazione i paesi membri del G7 – cioè, oltre agli Stati Uniti, la Germania, il Regno Unito, il Giappone, la Francia, il Canada e l’Italia – ospitano le riunioni del gruppo. L’ultimo G7 ad esempio è stato a Biarritz, in Francia, lo scorso agosto; si è svolto nell’Hôtel du Palais, un hotel a cinque stelle della catena Hyatt. Il prossimo G7 è in programma per giugno.