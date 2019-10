Celebripost

Le foto notevoli della settimana, con protagonisti personaggi famosi, iniziano con i capelli e la corona della regina Elisabetta II fotografati da vicino e l’attrice Helen Mirren che è pronta ad interpretare un’altra regina, Caterina la Grande, in una miniserie britannica. Poi ci sono le espressioni felici di Boris Johnson e del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker dopo l’accordo su Brexit e quella stanca del negoziatore Michel Barnier il giorno prima di trovarlo. Oltre ai soliti attori e attrici, una buona quota di questa raccolta è di scrittori: Margaret Atwood e Bernardine Evaristo, che hanno vinto il Booker Prize, il più importante premio letterario britannico, e lo scrittore norvegese Karl Ove Knausgård, fotografato a firmare libri alla fiera del libro di Francoforte. Infine un cane, Giuseppe Conte che mangia una pera, Dario Franceschini, Chris Martin e Beck, tra gli altri. E chi davvero doveva essere fotografato si è meritato una raccolta a parte : si, stiamo parlando di Kim Jong-un a cavallo.

