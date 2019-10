Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in tv c’è il remake di Giochi senza frontiere, che va bene per quelli che vogliono guardarlo e dire «eh, ma Giochi senza frontiere era meglio». E poi ci sono Le Iene, Piazzapulita, e il programma di Paolo del Debbio, su Rete 4. Tra i film, quello che si fa notare di più è Creed che va bene per quelli che poi vogliono dire «eh, ma Rocky era meglio». E invece no, Creed è un buon film.

Rai Uno

21.30 – Un passo dal cielo

Sesta puntata della quinta stagione di una serie italiana di indagini ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale e il protagonista è Daniele Liotti.

Rai Due

21.20 – Maledetti amici miei

Terza puntata del programma con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi e con la partecipazione di Margherita Buy e Max Tortora. La Rai lo definisce «un vero e proprio show televisivo dove l’anima è il racconto che, sulle fondamenta della grande confidenza e del feeling tra i 4 protagonisti, mette in scena ogni sera uno spettacolo diverso, capace di ricreare quella magica atmosfera della commedia all’italiana, fatta di storie, aneddoti e confessioni raccolte in 35 anni di vita e amicizia spietata». Stasera ci saranno ospiti Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini e visto che ogni settimana la canzone di apertura è cantata da Paolo Conte, è forse la prima volta in cui si possono mettere Paolo Conte e Massimo Ceccherini nella stessa frase (e nello stesso programma).

Rai Tre

21.05 – Il palazzo del Viceré

È un film storico e drammatico diretto dalla regista Gurinder Chadha: è ambientato nel Palazzo dei Viceré di Dehli, in India, nel 1947 e parla di un periodo complicato per via di questioni sociali e politiche, legate all’indipendenza indiana dal Regno Unito.

Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma condotto da Paolo Del Debbio, che settimana scorsa se l’è presa con il fotografo Oliviero Toscani.

Canale 5

21.20 – Eurogames

È una riedizione del vecchio Giochi senza frontiere, il gioco televisivo in cui squadre rappresentanti i diversi paesi europei si sfidavano in una serie di prove. Ma non è Giochi senza frontiere, perché niente è come Giochi senza frontiere.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show

Secondo appuntamento settimanale del programma di Italia 1.

La7

21.15 – Piazzapulita

Talk show politico di Corrado Formigli.

Tv8

21.25 – Creed – Nato per combattere

Lo spinoff della saga di Rocky che racconta la storia di Adonis Creed, figlio di Apollo Creed, il pugile che nei primi film della saga è prima rivale e poi amico di Rocky Balboa (interpretato – nel caso servisse dirlo – da Sylvester Stallone).

Rai Movie

21.10 – Samba

Commedia francese del 2014 con Omar Sy, uno degli attori di Quasi amici, e Charlotte Gainsbourg. Il protagonista, Samba Cissé, è un immigrato senegalese in Francia senza permesso di soggiorno. La sua vita si complica quando le autorità scoprono che è irregolare.

Iris

21.10 – Cielo di piombo, l’ispettore Callaghan

Poliziesco del 1973 diretto da Michael Cimino e interpretato da Clint Eastwood. In questo film, il secondo capitolo della serie, l’ispettore Callaghan viene esonerato dal servizio per i suoi metodi violenti. I cattivi sono quattro poliziotti che ce l’hanno con il sistema giudiziario e si sono messi in testa di uccidere i criminali.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Ci vediamo domani