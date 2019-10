Il TAR del Veneto ha permesso il prestito dell’Uomo Vitruviano di Leonardo al Louvre

Il TAR del Veneto ha permesso il prestito dell’Uomo Vitruviano, una delle opere più famose di Leonardo Da Vinci, al museo Louvre di Parigi. Il prestito era stato sospeso dallo stesso tribunale la settimana scorsa dopo che la onlus Italia Nostra aveva presentato un ricorso citando i danni che l’opera poteva subire in un eventuale trasferimento da Venezia, dove oggi è conservato, a Parigi. Il TAR si era comunque riservato di prendere una decisione definitiva per oggi. Nella sentenza ha spiegato di aver respinto il ricorso di Italia Nostra perché «non presenta sufficienti elementi di fondatezza». Prima che iniziasse il caso giudiziario, l’Uomo Vitruviano avrebbe dovuto essere esposto a Parigi a partire dal 24 ottobre in una mostra dedicata a Leonardo.