Il Tar del Veneto ha bloccato il prestito dell’Uomo Vitruviano di Leonardo al Louvre

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sospeso il prestito del disegno di Leonardo da Vinci conosciuto come “Uomo Vitruviano” al museo del Louvre di Parigi: l’Uomo Vitruviano è attualmente custodito nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Il Tar del Veneto si è espresso su un ricorso presentato dalla onlus Italia Nostra, che appellandosi a un articolo del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sosteneva che il disegno non potesse uscire dal territorio nazionale, in quanto parte del «fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica». L’Uomo Vitruviano avrebbe dovuto essere esposto a Parigi a partire dal 24 ottobre in una mostra dedicata a Leonardo.