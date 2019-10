Trump ha detto che Italia e Stati Uniti sono alleati «da migliaia di anni»

Durante la conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, in visita a Washington DC, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che «gli Stati Uniti e l’Italia sono uniti dalla condivisione di un’eredità culturale e politica antica migliaia di anni». È falso, evidentemente: l’Italia unita esiste dal 1861, poco più di centocinquant’anni, mentre gli Stati Uniti esistono dal 1776. La cosiddetta “scoperta dell’America” da parte degli occidentali avvenne nel 1492. La frase di Trump ricorda quella pronunciata mesi fa da Luigi Di Maio, quando disse che la Francia ha «una tradizione democratica millenaria».

Trump just claimed that America’s relationship with Italy goes back “thousands of years.”

The fact checkers are going to have a field day with this one. pic.twitter.com/QgSkutJp8m

— John Scare-avosis🇺🇸 (@aravosis) October 16, 2019