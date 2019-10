La nave Ocean Viking ha attraccato a Taranto, dove farà sbarcare i 176 migranti soccorsi nei giorni scorsi

La nave Ocean Viking, gestita dalle ong SOS Mediterranée e Medici senza frontiere, ha attraccato mercoledì mattina a Taranto, dove farà sbarcare i 176 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo in due diverse operazioni. Tra loro ci sono 12 donne (quattro delle quali incinte), e 33 minori di cui 23 non accompagnati. Nella notte tra martedì e mercoledì, invece, erano attraccate a Lampedusa tre motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che ieri avevano soccorso un barcone in difficoltà, prendendo a bordo 180 migranti. Oggi, infine, cominceranno le operazioni per recuperare i corpi dei 12 migranti morti nel naufragio di una barca affondata lunedì 7 ottobre a pochi chilometri dalla costa di Lampedusa.