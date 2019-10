Da stamattina è chiusa la fermata Furio Camillo della Metro A di Roma

Dalle 6 di mercoledì mattina è chiusa la stazione Furio Camillo della Metro A di Roma, a causa di quello che ATAC – la società che gestisce i trasporti pubblici della città – ha definito genericamente un “guasto tecnico”. Secondo il Messaggero, il problema riguarda le scale mobili della stazione, lo stesso problema della stazione Barberini, chiusa dallo scorso marzo. Sempre per lavori alle scale mobili, inoltre, dal 18 ottobre chiuderà per tre mesi la fermata Baldo degli Ubaldi .

