La fermata Baldo degli Ubaldi della metro A di Roma chiuderà per tre mesi per lavori

La fermata Baldo degli Ubaldi della metro A di Roma – che si trova nel quartiere Aurelio, poco distante dal Vaticano – chiuderà per tre mesi a partire dal 18 ottobre per lavori. Il sito di ATAC, la società che gestisce i trasporti a Roma, spiega che la chiusura della stazione servirà a «consentire lo svolgimento dell’attività di revisione ventennale di scale mobili e ascensori, attività obbligatoria in base alle vigenti norme sull’esercizio degli impianti di traslazione». Complessivamente saranno sottoposte a revisione 12 scale mobili e 7 ascensori. La linea bus 490 (Tiburtina-Cornelia) verrà potenziata e in sostituzione della stazione Baldo degli Ubaldi si potranno utilizzare le vicine stazioni di Cornelia e Valle Aurelia.

Quella di Baldo degli Ubaldi è la seconda stazione della linea A che rimarrà chiusa dopo che lo scorso 23 marzo la fermata di Barberini è stata sequestrata e chiusa a tempo indeterminato a causa di un incidente con le scale mobili. Sempre per lavori la linea B, invece, fino al 7 dicembre chiuderà alle 21 tutti i giorni e per cinque weekend tra settembre e ottobre nel tratto che va da Laurentina a Castro Pretorio.