Per la seconda sera di seguito a Barcellona ci sono stati scontri fra polizia e indipendentisti catalani

Per la seconda sera di seguito ci sono stati scontri a Barcellona fra polizia e indipendentisti catalani, che hanno ripreso a manifestare dopo la dura sentenza emessa ieri dal Tribunale Supremo spagnolo contro 12 leader indipendentisti. A Barcellona circa 40mila persone si sono radunate nei pressi della sede locale del governo nazionale per protestare contro la sentenza: ci sono stati vari momenti di tensione, e a un certo punto la polizia ha caricato un gruppo di manifestanti. Una simile manifestazione è in corso anche a Girona, un’altra importante città catalana. Le manifestazioni sono state organizzate da ANC e Omnium, due grosse organizzazioni indipendentiste i cui leader sono fra le persone condannate lunedì.

DIRECTO | Así está el ambiente en los alrededores de la concentración de Barcelona https://t.co/45UiJHgqUe pic.twitter.com/iCxEME2ZAX — EL PAÍS (@el_pais) October 15, 2019