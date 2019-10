Lucia Morselli è la nuova presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal: ha preso il posto di Matthieu Jehl. Con una nota la multinazionale ArcelorMittal – che ora è proprietaria degli stabilimenti dell’ex ILVA di Taranto – ha parlato del cambio alla dirigenza dicendo che ha «decorrenza immediata» e spiegando che Matthieu Jehl assumerà nuove responsabilità all’interno del gruppo.

Morselli ha iniziato la sua carriera in Olivetti, ha lavorato in Finmeccanica, fa parte del consiglio di amministrazione di Essilor-Luxottica, Telecom Italia, Sisal e ST Microelectronics ed è, si dice nella nota pubblicata da Arcelor, «un amministratore delegato di grande esperienza avendo ricoperto infatti tale carica in numerose società tra cui Acciai Speciali Terni, Berco Group, BioEra, Mikado, Tecnosistemi, Stream (Sky) e Telepiù Group».