La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein nelle qualificazioni per gli Europei 2020

La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein in una partita valida per i gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’Italia ha dominato la partita ma è riuscita a chiuderla solamente nella seconda parte del secondo tempo. I gol sono stati segnati da Federico Bernardeschi al secondo minuto, da Andrea Belotti al 70esimo e al 91esimo, da Alessio Romagnoli al 77esimo e da Stephan El Shaarawy all’82esimo. Durante la partita hanno esordito con la Nazionale il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo e il centrocampista del Brescia Sandro Tonali. L’Italia era già sicura del primo posto nel girone – e della qualificazione agli Europei – dopo la vittoria contro la Grecia , ottenuta tre giorni fa.

