110mila persone stanno partecipando alle ricerche dei dispersi per il tifone Hagibis in Giappone

Il tifone Hagibis, i cui venti hanno raggiunto la velocità di 225 chilometri orari, è stato il più forte che si sia abbattuto sul paese negli ultimi 60 anni . I fiumi sono esondati in 14 località diverse, inondando vaste aree residenziali, e circa mezzo milione di case è rimasto senza corrente elettrica. I danni più grossi ci sono stati a Nakano e Nagano, a nord-ovest di Tokyo, dove gli argini del fiume Chikuma sono crollati e l’acqua per le strade ha raggiunto i 2 metri.

