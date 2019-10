Il famoso ristorante Barney Greengrass di New York è stato chiuso temporaneamente dalle autorità sanitarie

Domenica, Barney Greengrass, uno dei ristoranti di New York più famosi al mondo, è stato chiuso dalle autorità sanitarie dopo un controllo avvenuto giovedì perché il cibo non era conservato alla corretta temperatura, per la presenza di oltre 300 escrementi di topo nelle cucine e nelle dispense, di scarafaggi in cucina e di «condizioni favorevoli a parassiti e altri rischi legati alla sicurezza alimentare». La chiusura è temporanea e il ristorante potrà riaprire dopo aver risolto il problema. Non è la prima volta che succede e già a marzo gli ispettori avevano trovato «tracce di topi» e «condizioni favorevoli ad attirare i parassiti»; tracce di topi e scarafaggi erano state trovate anche nel 2016 e nel 2017.

Il proprietario Gary Greengrass si è lamentato del controllo inatteso dicendo che era avvenuto dopo lo Yom Kippur, una delle feste ebraiche più importanti dell’anno e uno dei periodi di maggior lavoro al ristorante. E ha ricordato che in tutte le ispezioni successive a quelle in cui erano stati trovati dei problemi aveva ottenuto il massimo dei voti.

Il ristorante venne fondato nel 1908 da Barney Greengrass al 541 di Amsterdam Avenue, nell’Upper West Side di Manhattan. È un deli (o delicatessen) e ristorante ebraico specializzato in bagel, pesce affumicato e uova di pesce, in un ambiente che ha ancora mantenuto l’arredamento originale. È considerato il posto migliore di tutta New York dove prendersi un bagel con salmone Nova Scotia o un piatto di storione, a fianco di scrittori, registi, giornalisti e intellettuali come il giornalista Carl Bernstein e, prima della morte, lo scrittore Philip Roth; tra i suoi clienti regolari ci sono stati anche Marilyn Monroe, Brad Pitt e il comico Jerry Seinfeld.