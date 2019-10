La keniana Brigid Kosgei ha stabilito il nuovo record della maratona femminile: 2 ore, 14 minuti e 4 secondi

La keniana Brigid Kosgei ha stabilito il nuovo record della maratona femminile, correndo in 2 ore, 14 minuti e 4 secondi i 42 chilometri e 195 metri del percorso della maratona di Chicago. Kosgei, che ha 25 anni, ha battuto il record del 2003 della britannica Paula Radcliffe di 81 secondi, un’enormità per la disciplina. Le condizioni meteo erano particolarmente favorevoli, e già circolava voce che Kosgei volesse provare a battere il record di Radcliffe.

Soltanto ieri il corridore keniano Eliud Kipchoge aveva stabilito un record storico per l’atletica, correndo una maratona in meno di due ore a Vienna: a differenza del tempo di Kosgei, però, quello di Kipchoge è stato stabilito in una competizione organizzata apposta per lui, e perciò non è considerato ufficiale dalla federazione internazionale di atletica.