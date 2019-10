Il ministro Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi dei direttori degli Uffizi, del Museo di Capodimonte e della GNAM di Roma

Il ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi di tre direttori di musei italiani: il tedesco Eike Schmidt agli Uffizi di Firenze, il francese Sylvain Bellenger al Museo di Capodimonte di Napoli e Cristiana Collu alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) di Roma. Una settimana fa Franceschini aveva già rinnovato l’incarico del canadese James Bradburne alla direzione della Pinacoteca di Brera di Milano. Ciascun incarico dura quattro anni. Era stato lo stesso Franceschini, anche allora ministro, a nominarli nel 2015, dopo aver riformato il sistema museale italiano per dare più autonomia ai singoli musei.

