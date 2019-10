Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria

La Sampdoria ha annunciato di avere assunto Claudio Ranieri come nuovo allenatore. Ranieri ha 67 anni e nel corso della sua carriera ha allenato moltissime squadre fra cui Juventus, Roma, Inter, Napoli, Chelsea, Atletico Madrid e Leicester, con cui tre anni fa vinse la Premier League. Con la Sampdoria ha firmato un contratto di due anni. L’ultima sua esperienza in Serie A era stata con la Roma, che aveva allenato da marzo a giugno del 2019 dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco. Anche alla Sampdoria Ranieri sostituirà Di Francesco, appena esonerato per i pessimi risultati ottenuti dalla squadra (che al momento è ultima in classifica).