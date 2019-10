Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Sampdoria

L’allenatore Eusebio Di Francesco ha rescisso il suo contratto con la Sampdoria in accordo con la dirigenza a soli cinque mesi di distanza dal suo ingaggio. Il cambio di allenatore è stato motivato dal pessimo inizio di campionato della squadra, attualmente ultima in classifica dopo sei sconfitte e una sola vittoria in sette giornate. A inizio stagione in pochi si sarebbero aspettati di vedere la Sampdoria ultima e con la peggior difesa del campionato a pochi mesi dal nono posto ottenuto nella passata stagione con una squadra non così diversa da quella attuale. Nelle ultime settimane erano attesi dei miglioramenti che però non sono arrivati, come testimoniato dalla sconfitta subita sabato a Verona contro l’Hellas. Il club ha ora due settimane di tempo in concomitanza con la sosta del campionato per trovare un nuovo allenatore e prepararsi alla prossima partita in programma domenica 20 ottobre contro la Roma.