Il ciclista olandese Bauke Mollema ha vinto la 113ª edizione del Giro di Lombardia, l’ultima “classica monumento” della stagione ciclistica internazionale, arrivando davanti allo spagnolo Alejandro Valverde e al colombiano Egan Bernal. Mollema ha 32 anni e corre per la Trek-Segafredo: quella di oggi era l’ottava volta al Giro di Lombardia. In carriera ha vinto gli Europei di ciclismo su strada, quest’anno, oltre a una tappa al Tour de France e una alla Vuelta di Spagna. Non aveva mai vinto una classica monumento.