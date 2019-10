Apple ha rimosso la bandiera di Taiwan dagli emoji disponibili a Hong Kong

Secondo quanto scrivono il blog Hiraku e il sito Hong Kong Free Press, Apple avrebbe rimosso la bandiera di Taiwan tra gli emoji disponibili a Hong Kong e Macao, le due regioni amministrative speciali della Repubblica Popolare Cinese. Con l’aggiornamento del software per iPhone e iPad a iOS 13.1.1, infatti, chi ha registrato il proprio dispositivo in una delle due regioni non può più vedere l’emoji di Taiwan tra quelle disponibili nell’elenco. Se però si digita “Taiwan” sulla tastiera, la bandiera compare nello spazio relativo alle parole suggerite.

Apple’s region lock of ROC Taiwan flag 🇹🇼 extended beyond CN devices to HK and Macau’s in the iOS/iPadOS 13.1.1 rollout. Interestingly, the new lock only affects the keyboard, and has no problem displaying and is easy to bypass by switching region. https://t.co/RVRKNQyc1l pic.twitter.com/8eQXambiAQ

— 王博源 Wang Boyuan (@thisboyuan) October 3, 2019