Netflix e Mediaset produrranno insieme alcuni film

Netflix e Mediaset hanno annunciato oggi a Roma di aver trovato un accordo – già anticipato qualche giorno fa – per realizzare insieme alcuni film. Netflix scrive che saranno “una serie di film in lingua italiana, realizzati in Italia e prodotti da produttori indipendenti italiani”: alcuni saranno disponibili già durante il 2020, prima su Netflix e poi, dodici mesi dopo, su Mediaset.

Netflix e Mediaset hanno già fornito alcune informazioni sui primi cinque film che saranno prodotti grazie a questa nuova collaborazione: Sotto il sole di Riccione parlerà di “un gruppo di teenager in vacanza”, alle prese con problemi d’amore e di amicizia; Al di là del risultato racconterà la “storia di formazione e di un’amicizia intergenerazionale, ambientata nel mondo degli ultras durante le ultime cinque settimane di un campionato di calcio”; L’ultimo paradiso sarà ambientato negli anni Cinquanta e parlerà di un contadino che “lotta per migliori condizioni di lavoro” che si innamora della figlia di un proprietario terriero; Sulla stessa onda parlerà di “un’avventura estiva” che diventa una “dolorosa storia d’amore”; Il divin codino sarà “una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio”.