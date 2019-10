Netflix e Mediaset produrranno insieme sette film, scrive Bloomberg

Netflix e Mediaset avrebbero raggiunto un accordo per collaborare nei prossimi anni alla produzione di sette film. La notizia è stata data da Bloomberg, che cita alcune fonti anonime, secondo cui l’accordo verrà annunciato l’8 ottobre, quando il CEO di Netflix, Reed Hastings, sarà in Italia. Per Netflix, che gestisce il più importante servizio di streaming al mondo, si tratterebbe del primo accordo di coproduzione con un’emittente televisiva italiana. Al momento né Netflix né Mediaset hanno commentato la notizia data da Bloomberg.