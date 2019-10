Lunedì a Limburg, in Germania, un uomo ha guidato un camion contro alcune auto ferme a un semaforo e secondo i giornali è stato un atto di terrorismo

Lunedì a Limburg, in Germania, un uomo ha rubato un camion e l’ha guidato contro otto veicoli fermi a un semaforo, ferendo otto persone: oggi alcune fonti tra gli investigatori hanno detto ai giornalisti tedeschi che potrebbe essere stato un atto di terrorismo. L’uomo responsabile del presunto attacco è un 32enne di origine siriana che vive in Germania dal 2015. Oggi il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha detto di non poter ancora dire nulla sulle cause dell’incidente.