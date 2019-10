Un giudice federale ha detto che Trump deve consegnare al procuratore di Manhattan le sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi 8 anni

Un giudice federale ha detto che il presidente statunitense Donald Trump deve consegnare al procuratore di Manhattan le sue dichiarazioni dei redditi personali e aziendali degli ultimi otto anni. Il giudice federale di Manhattan, Victor Marrero, ha respinto le argomentazioni degli avvocati di Trump, secondo cui un presidente in carica doveva essere considerato immune da indagini penali, e ha ordinato a Trump di ottemperare alle richieste del procuratore distrettuale di Manhattan. Le dichiarazioni dei redditi erano state chieste nell’ambito di un’indagine sui pagamenti che l’ex avvocato di Trump, Michael Cohen, fece nel 2016 alla pornostar Stormy Daniels affinché tacesse di una sua presunta relazione con Trump. Gli avvocati di Trump hanno detto che faranno ricorso.

