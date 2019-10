Alle 8.11 di questa mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 4.0 in provincia di Catanzaro, in Calabria. Secondo le misurazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro si trova a Caraffa, un comune di quasi duemila abitanti che si trova a 11 chilometri da Catanzaro. Per ora non ci sono notizie di feriti e danni, ma le scuole della zona sono state evacuate per precauzione. La scossa è stata percepita sia a Catanzaro che nella vicina provincia di Cosenza.