Inter-Juventus è stata la partita più vista di sempre su Sky

Il posticipo della settima giornata di Serie A tra Inter e Juventus è stata la partita più vista di sempre su Sky, la rete satellitare che da anni è il principale partner televisivo del campionato italiano. Il derby d’Italia, giocato domenica sera alle 20.45 e trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, è stato visto in media da 3.242.759 spettatori con il 13 per cento di share e 4.563.058 spettatori unici, per una permanenza del 71 per cento. Ha superato il precedente record come partita più vista di sempre su Sky stabilito nel 2016 da Italia-Germania, quarto di finale degli Europei in Francia, che registrò 3.161.794 spettatori medi.

Nella fascia oraria dell’incontro, Inter-Juventus è stato anche il secondo programma più visto della serata su base nazionale. Allo stadio Meazza di Milano, invece, hanno assistito alla partita 75.923 spettatori per un incasso stimato di oltre 6 milioni e mezzo di euro, un nuovo record per il calcio italiano.