Gran parte dei giornali di oggi da ancora molto spazio alla sparatoria avvenuta venerdì pomeriggio nella Questura di Trieste, in cui sono stati uccisi due agenti della polizia. Repubblica apre invece con un’intervista al ministro della Salute Roberto Speranza, che ha annunciato di voler eliminare il superticket sanitario, la tassa di massimo 10 euro che le regioni possono aggiunge al costo del ticket normale per alcune visite specialistiche. Sulla Stampa c’è un’intervista a Matteo Renzi, leader di Italia Viva, mentre Il Manifesto apre sulle elezioni che si terranno oggi in Portogallo. Sui giornali sportivi, infine, si parla della vittoria del Milan contro il Genoa nel posticipo di sabato sera della Serie A, e di Inter-Juve, in programma per questa sera.