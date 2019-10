Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale a Saporito (Cosenza)

Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale in provincia di Cosenza. L’incidente è avvenuto tra due auto sulla strada statale 107 vicino a Saporito, nel comune di Rende, poco dopo la mezzanotte. Repubblica scrive che le auto coinvolte sono una Volkswagen Polo, dove si trovavano i quattro ragazzi morti, e una Citroen C3, dove viaggiavano i due feriti, che ora si trovano in ospedale in condizioni gravi.