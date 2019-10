Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato a Milano

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato all’addome in via Ciriè, a Milano nord. ANSA scrive che è stato soccorso verso le 2.30 e portato all’ospedale Niguarda dove è stato operato d’urgenza. Sempre ANSA scrive il che ragazzo non è in pericolo di vita e che la polizia ha aperto un’indagine.