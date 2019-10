Cosa c’è stasera in TV

Come ogni sabato la scelta cade principalmente tra Alberto Angela, con Ulisse. Il piacere della scoperta, e Maria De Filippi, con Amici Celebrities. In alternativa su Rai 3 comincia la terza edizione di Le Ragazze, programma condotto da Gloria Guida, mentre sul resto dei canali ci sono soprattutto film: uno di Don Camillo su Rete 4, il primo Cattivissimo Me su Italia 1, La leggenda degli uomini straordinari sul NOVE, e Silence, di Martin Scorsese, su Rai Movie.

Rai 1

21.25 – Ulisse. Il piacere della scoperta

È la terza puntata della nuova stagione del programma di divulgazione condotto da Alberto Angela. Stasera si parlerà di Maria Antonietta, regina di Francia consorte di Luigi XVI.

Rai 2

21.05 – NCIS

Serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines.



Rai 3

21.30 – Le ragazze

Terza edizione del programma condotto da Gloria Guida che racconta le storie di donne, famose e non solo, «che mettono a nudo la loro vita con passione, amore e coraggio».

Rete 4

21.30 – Don Camillo e l’onorevole Peppone

È un film del 1955, il terzo della saga sul sindaco comunista e il parroco di Brescello ideata da Giovannino Guareschi. Le premesse per i soliti litigi e dispetti tra i due sono che Peppone si candida a deputato.

Canale 5

21.20 – Amici Celebrities

È la terza puntata della prima edizione del nuovo talent show condotto da Maria De Filippi dove a sfidarsi sono due squadre di personaggi televisivi: quella dei Blu capitanata da Alberto Urso e quella dei Bianchi da Giordana Angi. La giuria è composta da Ornella Vanoni, Platinette e dal coreografo Giuliano Peparini.

Italia 1

21.20 – Cattivissimo me

Il primo film con i Minions, anche se non sono i protagonisti. Uscì nel 2010 e racconta la storia di Gru, un aspirante supercattivo che si ritrova senza volerlo a diventare padre.

La7

21.15 – Little Murders

Su La7 vanno in onda due episodi della serie francese ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

TV8

21.15 – Man on fire – Il Fuoco della vendetta

Thriller del 2004 con Denzel Washington e Dakota Fanning. Washington interpreta un ex agente della CIA che si è riciclato come guardia del corpo in Messico, ma che continua a essere perseguitato dal suo passato.

Nove

21.35 – La leggenda degli uomini straordinari

Film del 2003 liberamente tratto dal fumetto La Lega degli Straordinari Gentlemen, ideato da Alan Moore e Kevin O’Neill. È l’ultima comparsa di Sean Connery, prima del suo ritiro dalle scene.

Rai Movie

21.10 – Silence

Film di Martin Scorsese uscito nel 2017. È ambientato nel Diciassettesimo secolo e racconta la storia della persecuzione di due preti gesuiti portoghesi che vanno in Giappone per cercare un altro prete, andato lì per convertire i giapponesi al cattolicesimo, scoprendo che molti giapponesi sono tutt’altro che desiderosi di essere convertiti. Ci sono Liam Neeson, Andrew Garfield e Adam Driver.

Iris

21.00 – Rapimento e riscatto

Film del 2000 con Meg Ryan e Russell Crowe. Il personaggio interpretato da Crowe è un negoziatore che deve ottenere il rilascio di un ingegnere preso in ostaggio da un gruppo di guerriglieri sudamericani. Ryan invece interpreta la moglie dell’ostaggio.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Non si ruba a casa dei ladri