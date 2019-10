Le previsioni del tempo per domani, domenica 6 ottobre

Ci sarà cielo nuvoloso per tutta la giornata, ma non dovrebbe piovere. La temperatura minima sarà di 11 gradi verso le 8 di mattina, e salirà fino a raggiungere i 18 gradi nel pomeriggio.

Ci sono una notizia buona e una cattiva: quella buona è che domani per quasi tutto il giorno non pioverà quasi da nessuna parte, quella cattiva è che le temperature saranno decisamente più basse rispetto ai giorni scorsi. Le uniche piogge si vedranno verso sera al Nord, al mattino sulle coste adriatiche del Centro, e tra mattina e pomeriggio sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria.

