Un uomo ha sparato di fronte alla Questura di Trieste, dice Repubblica

Repubblica scrive che un uomo ha sparato di fronte alla Questura di Trieste contro due poliziotti che si trovavano all’interno di una volante. Non è chiaro se ci siano persone ferite: diversi giornali parlano di un ferito – il fratello dell’uomo che ha sparato –, mentre il Piccolo scrive di due feriti, i due agenti della polizia che si trovavano nella volante. La Questura si trova tra la via del Teatro Romano e via Bandena: la zona è stata chiusa al traffico.

Per il momento non si hanno altre informazioni certe e le notizie che arrivano vanno prese con cautela.