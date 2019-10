Rory Stewart, ex candidato alla leadership del Partito Conservatore britannico, si candiderà alle elezioni per il sindaco di Londra come indipendente

Rory Stewart, ex candidato alla leadership del Partito Conservatore britannico, ha annunciato su Twitter che si candiderà come indipendente alle elezioni per il sindaco di Londra che si terranno il prossimo anno: gli altri candidati saranno il laburista Sadiq Khan, attuale sindaco, e il conservatore Shaun Bailey. Nel video pubblicato su Twitter, Stewart ha parlato del sempre maggior estremismo che contraddistingue la politica del Regno Unito, che prima era «il paese più moderato della Terra». In precedenza aveva inoltre annunciato le sue dimissioni da parlamentare e da membro del Partito Conservatore.

I am running as an Independent candidate for Mayor of London, and here’s why.

