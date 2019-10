Cosa c’è stasera in TV

Tra le cose da vedere questa sera c’è un nuovo varietà di Rai 2 chiamato Maledetti amici miei, condotto da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi; una nuova puntata delle Iene Show ed Eurogames, la versione moderna di Giochi senza frontiere. Tra i film ci sono Il segreto dei suoi occhi, remake statunitense di un famoso film argentino, Big Eyes di Tim Burton, il primo film sull’ispettore Callaghan e Perfetti sconosciuti, una delle commedie italiane di maggior successo degli ultimi anni. Per lo sport, invece, TV8 trasmetterà in chiaro Lazio-Rennes di Europa League.



Rai Uno

21.30 – Un passo dal cielo

Quarta puntata della quinta stagione di una serie italiana di indagini ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale. Il protagonista è Daniele Liotti.

Rai Due

21.20 – Maledetti amici miei

Nuovo programma di Rai 2 condotto da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi e con la partecipazione di Margherita Buy e Max Tortora. La Rai lo definisce «un vero e proprio show televisivo dove l’anima è il racconto che, sulle fondamenta della grande confidenza e del feeling tra i 4 protagonisti, mette in scena ogni sera uno spettacolo diverso, capace di ricreare quella magica atmosfera della commedia all’italiana, fatta di storie, aneddoti e confessioni raccolte in 35 anni di vita e amicizia spietata». Ogni puntata si aprirà con Paolo Conte che interpreterà una sua canzone.

Rai Tre

21.20 – Il segreto dei suoi occhi

Remake statunitense del film argentino che vinse l’Oscar nel 2010. Ci sono Nicole Kidman e Julia Roberts.



Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del programma condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 5

21.20 – Eurogames

È una riedizione del vecchio Giochi senza frontiere, il gioco televisivo in cui squadre rappresentanti i diversi paesi europei si sfidavano in una serie di prove. La nuova edizione è condotta da Ilary Blasi e Alvin.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show

Secondo appuntamento settimanale del programma di Italia 1. La puntata di questa sera sarà condotta da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.



La7

21.15 – Piazzapulita

Talk show politico di Corrado Formigli.



TV8

21.00 – Europa League: Lazio-Rennes

Partita del secondo turno della fase a gironi di UEFA Europa League. Oltre al Rennes nel gruppo della Lazio ci sono Celtic Glasgow e Cluj, con il quale ha perso nella partita d’esordio 2-1.

Rai Movie

21.10 – Big Eyes

Film di Tim Burton con Amy Adams e Christoph Waltz, uscito in Italia nel gennaio 2015. Il film è ispirato alla storia vera dei coniugi Walter e Margaret Keane, che divennero piuttosto famosi negli Stati Uniti degli anni Sessanta per dei quadri i cui soggetti erano bambini con gli occhi molto grandi, che probabilmente avete visto in giro. Solo dopo il divorzio dei due, nel 1970, Margaret rivelò che era stata lei a dipingere segretamente tutti i quadri, mentre il marito aveva sempre sostenuto di esserne l’autore e se ne era preso meriti, popolarità e denaro.



Iris

21.00 – Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo

Film del 1971 con Clint Eastwood nei panni dell’ispettore della polizia di San Francisco Harry Callahan, diventato in Italia “Harry Callaghan”. È il primo della serie dedicata a questo personaggio ed è ispirato a un vero caso di cronaca nera: quello del cosiddetto killer dello Zodiaco, che uccise tra gli anni Sessanta e Settanta in California, negli Stati Uniti, e la cui identità non è mai stata scoperta.

Sky

Sky Cinema Uno

