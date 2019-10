Un uomo ha aggredito dei poliziotti a Parigi

Un uomo ha aggredito con un coltello alcuni poliziotti fuori dalla prefettura della île de la Cité, nel centro di Parigi, ed è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco da uno di loro mentre cercava di entrare. Il presidente francese Emmanuel Macron, il ministro dell’Interno Christophe Castaner, il primo ministro Edouard Philippe e il prefetto della polizia sono arrivati sul posto, la zona attorno alla prefettura è stata chiusa al traffico, così come anche la fermata della metro più vicina.

Non ci sono ancora notizie ufficiali sugli agenti feriti e la polizia non ha ancora commentato l’aggressione. Le Monde ha scritto che una sua fonte all’interno della polizia ha confermato la morte di una persona. Loïc Travers, segretario nazionale aggiunto del sindacato Alliance Police Nationale, ha detto ai giornalisti che gli agenti uccisi sarebbero quattro e che l’aggressore era un impiegato amministrativo che aveva lavorato in prefettura per più di 20 anni. Sempre Travers ha raccontato che l’attacco sarebbe iniziato nell’ufficio dell’aggressore che poi si sarebbe spostato in altre zone del complesso.

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha condannato l’aggressione su Twitter.