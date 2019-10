Brescia-Sassuolo è stata rinviata al 18 dicembre in seguito alla morte del presidente del Sassuolo, Giorgio Squinzi

La Lega Serie A ha annunciato che la partita Brescia-Sassuolo, in programma per venerdì 4 ottobre alle 20.45, è stata posticipata al 18 dicembre in seguito alla morte di Giorgio Squinzi, proprietario del Sassuolo. Squinzi, che aveva 76 anni, era stato presidente di Confindustria dal 2012 al 2016, presidente di Federchimica e di Assolombarda. Nel 2016 era stato brevemente presidente del Consiglio di amministrazione del Gruppo 24 Ore. Aveva rilevato la proprietà del Sassuolo nel 2002, quando era in serie C2, e dopo una serie di promozioni nel 2013 era riuscito a portare la squadra in Serie A.