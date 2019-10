Il dipinto di Banksy “Devolved Parliament” è stato venduto all’asta per 9,8 milioni di sterline

Il dipinto Devolved Parliament dell’artista Banksy, di cui non è nota l’identità, è stato venduto da Sotheby’s, famosa casa d’aste britannica, per 9,8 milioni di sterline, pari a circa 11 milioni di euro. Si tratta del prezzo più alto mai pagato ad un’asta per un’opera di Banksy. L’opera mostra la Camera dei Comuni, la camera bassa del Parlamento del Regno Unito, con al suo interno degli scimpanzé. Sotheby’s ha scritto che l’asta è durata 13 minuti.

#AuctionUpdate Monkey Business 🐒🍌: #Banksy’s monumental painting of the House of Commons overrun with parliamentary primates sells to applause at £9,879,500 – 9 times its previous record – after a 13 minute bidding battle. pic.twitter.com/5LPR5BlgCH

— Sotheby's (@Sothebys) October 3, 2019