Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci saranno Arrivano i Prof, con Claudio Bisio, adattamento di un film francese, e Famiglia all’improvviso, interpretata da Omar Sy (l’attore di Quasi amici). E poi War Horse, diretto da Steven Spielberg, che nel 2012 ha ricevuto sei candidature ai premi Oscar. Tra i programmi: Chi l’ha visto?, Fuori dal coro (condotto da Mario Giordano) e Matrimonio a prima vista, quello in cui della gente si sposa a caso.

Rai Uno

21.30 – Arrivano i Prof

Film del 2018, adattamento del film francese del 2013 Les Profs, ispirato a sua volta a un fumetto. È una commedia e ci sono, tra gli altri, Claudio Bisio e Maurizio Nichetti.

Rai Due

21.20 – Rocco Schiavone

Prima puntata della terza stagione della serie televisiva tratta dai libri di Antonio Manzini, incentrati sul personaggio letterario di Rocco Schiavone. Il protagonista è Marco Giallini.

Attenti a non finire nel tabellone delle rotture di ❌❌! #RoccoSchiavone la Terza Stagione da mercoledì 2 ottobre in prima serata su #Rai2 pic.twitter.com/fjIEiqBw3g — Rai2 (@RaiDue) October 1, 2019

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata della nuova stagione dello storico programma anche quest’anno condotto da Federica Sciarelli.

A "Chi l'ha visto?": Nuove rivelazioni sul misterioso fascicolo su Antonio Ciontoli. Ospiti in studio i genitori di Marco Vannini, Valerio e Marina, con il loro legale Celestino Gnazi #chilhavisto Mercoledì alle 21:20 su #Rai3 pic.twitter.com/A20bMd6wOU — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 1, 2019

Rete 4

21.25 – Fuori dal coro

Il programma di politica e di polemica condotto da Mario Giordano.

Qual è stato l'argomento che più vi ha fatto discutere sui social?

Ecco la nuova puntata di " #Fuoridalcoro Trend" e una piccola anticipazione di quello che vedrete domani serahttps://t.co/0VUwFByM1b — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 1, 2019

Canale 5

21.35 – Famiglia all’improvviso

Commedia interpretata da Omar Sy (Quasi amici): parla di un uomo a cui l’ex compagna lascia una bambina di pochi mesi. È sua figlia e lui, che fino a un attimo prima faceva tutt’altra vita, deve iniziare a prendersene cura.

Italia Uno

21.15 – Hercules – La leggenda ha inizio

Film mitologico del 2014 di produzione statunitense, con Kellan Lutz e Gaia Weiss. Kellan Lutz interpreta Hercules, il figlio di Zeus.

La7

21.20 – War Horse

Film diretto da Steven Spielberg, che nel 2012 ha ricevuto sei candidature ai premi Oscar. È ambientato durante la Prima guerra mondiale e racconta la storia dell’amicizia tra un ragazzo inglese di nome Albert e il cavallo che ha addestrato, Joey, che è il vero protagonista del film. Per problemi economici, il padre di Albert dovrà vendere il cavallo a un giovane capitano dell’esercito inglese, che promette al ragazzo di prendersene cura e restituirlo alla fine della guerra. Il capitano però muore, lasciando Joey in Francia e spingendo Albert a fare di tutto per ritrovarlo.

TV8

21.25 – Angeli e demoni

Film del 2009 di Ron Howard, basato sul famoso romanzo di Dan Brown. Il protagonista è Tom Hanks, che interpreta sempre il professore di semiologia Robert Langdon, che indaga su misteri religiosi del Vaticano e su una setta segreta. C’è anche Ewan McGregor, e il film è girato in buona parte a Roma e a Città del Vaticano.

Nove

21.10 – Matrimonio a prima vista

Un programma in cui della gente si sposa, a caso.

Rai 4

21.20 – Contrattempo

Film spagnolo del 2016, molto apprezzato e pieno di colpi di scena, scritto e diretto da Oriol Paulo. Adrián Doria, manager di successo, è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver ucciso, in un hotel di montagna, la sua amante Laura. Doria dice di essere innocente e di essere stato incastrato, e ha assunto un’esperta avvocata che lo dovrà preparare al processo.

Rai Movie

21.10 – Operazione Valchiria

Film del 2008 diretto da Bryan Synger, che nel 1995 diresse il memorabile I soliti sospetti e poi ha più che altro passato il suo tempo a dirigere film sugli X-Men (quattro in tutto). Nel frattempo ha anche trovato il tempo per fare questo – diciamo non bellissimo, ma nemmeno pessimo – film storico con Tom Cruise, che parla dell’attentato fallito nei confronti di Adolf Hitler, il 20 luglio 1994. La storia, per quelli a cui interessa come sono andate veramente le cose, la trovate qui:

Iris

21.10 – Mani di velluto

Commedia della fine degli anni Settanta, di quelle con Adriano Celentano protagonista. Interpreta un ingegnere che per una serie di equivoci viene scambiato per un ladro, e si innamora di una ladra interpretata da Eleonora Giorgi. C’è anche una scena in cui Celentano si mette a suonare le prime note di “Il ragazzo della via Gluck”.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Destinazione matrimonio