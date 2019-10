Il River Plate ha battuto 2-0 il Boca Juniors nella semifinale di andata di Copa Libertadores — il più importante torneo sudamericano per squadre di club — giocata nella notte allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il River campione in carica del torneo ha meritato la vittoria portandosi in una situazione di netto vantaggio in vista della partita di ritorno, in programma il 23 ottobre alla Bombonera. I gol dell’incontro sono stati segnati da Rafael Santos Borré su rigore nel primo tempo e da Ignacio Fernandez nel secondo.

Con il risultato della semifinale il River allenato da Marcelo Gallardo non perde contro il Boca nel Superclasico argentino da quasi due anni e sette partite. L’italiano Daniele De Rossi, al Boca da luglio, non era tra i convocati ma dovrebbe giocare nel ritorno. La vincente incontrerà nella finale unica di Santiago del Cile la vincente di Gremio-Flamengo, l’altra semifinale.