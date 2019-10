È stato trovato l’accordo per un concorso straordinario che dovrebbe regolarizzare circa 24.000 insegnanti precari

Il ministero dell’Istruzione e i sindacati hanno trovato un accordo per un concorso straordinario che dovrebbe portare alla regolarizzazione di circa 24.000 insegnanti precari delle scuole medie. Si tratta di insegnanti con già almeno tre anni di esperienza di insegnamento nella scuola pubblica ma che non hanno i requisiti per partecipare ai concorsi ordinari che portano a contratti a incarichi di ruolo. Il concorso dovrebbe essere organizzato nei prossimi mesi: chi supererà la prima fase, composta dalla valutazione dei titoli e da un test, dovrà ottenere 24 crediti formativi universitari in materie legate all’insegnamento e dopo un anno di insegnamento di prova sarà sottoposto a una nuova valutazione e otterrà poi l’incarico. Gli insegnanti che supereranno la prima fase del concorso ma non risulteranno tra i primi 24.000 potranno comunque accedere al periodo di formazione universitario per essere poi inseriti nella cosiddetta graduatoria “di seconda fascia”, per incarichi di supplenza.

Accordo fatto sui nuovi concorsi e precari della scuola, dopo lo stallo del precedente governo. 50 mila nuovi posti per sostenere la scuola, garantire continuità didattica e insegnamento di qualità. Basta cattedre vuote. Formazione e ricerca prima di tutto. pic.twitter.com/o9QNZjA4vs — Lorenzo Fioramonti (@lofioramonti) October 1, 2019