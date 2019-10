Un operaio è morto in un incidente nello stabilimento di FCA di Piedimonte San Germano

Nella notte un uomo è morto in un incidente sul lavoro nello stabilimento Cassino di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione citata da Repubblica, l’uomo, un operaio di 40 anni, sarebbe stato ferito al collo mentre stava spostando un macchinario con un collega; sono in corso delle indagini per capire meglio cosa sia successo.