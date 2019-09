Weekly Beasts

Sfogliando la gallery degli animali fotogenici della settimana scoprirete di capre usate per prevenire gli incendi, e di capibara appena arrivati allo zoo di Sydney. C’è un occhione del Perù a guardarvi con il suo occhio azzurro e tartarughe marine che per una volta non stanno andando verso il mare, ma sono ancora dentro le loro uova. E poi un normalissimo gabbiano, ma in una posa seriosa, un tentativo di mettere cuccioli di panda a forma di sette, un aquilastore variabile che mangia e greggi di pecore che bloccano il traffico.