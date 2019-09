La nave Stena Impero, battente bandiera britannica, sta lasciando l’Iran dopo essere stata sequestrata per due mesi

Stena Impero, petroliera battente bandiera britannica e di proprietà della società svedese Stena Bulk, sta lasciando il porto iraniano di Bandar Abbas due mesi dopo essere stata sequestrata dalle autorità dell’Iran nello Stretto di Hormuz , tratto di mare che collega il Golfo Persico al Golfo dell’Oman. La petroliera con a bordo l’equipaggio era stata fermata dalle Guardie rivoluzionarie iraniane lo scorso luglio: il suo sequestro era stato uno dei tanti episodi di tensione avvenuti nei mesi scorsi in quella zona di mare, dovuti ai complicati rapporti tra Iran e Stati Uniti . Erik Hanell, CEO di Stena Bulk, ha detto che la petroliera è diretta a Dubai, dove se necessario i membri dell’equipaggio riceveranno cure mediche.

